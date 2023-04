Torna l’Archeotreno: alla scoperta di Paestum e Velia su un treno d’epoca

La stagione 2023 dei treni storici in Campania è pronta per partire. L’iniziativa è stata promossa da Acamir, l’Agenzia Campana Mobilità, Infrastrutture e Reti, in collaborazione con la Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane. Complessivamente, saranno 69 le corse messe a disposizione, per un totale di 13mila posti a bordo dei quattro treni storici previsti: l’Archeotreno, il Pietrarsa Express, il Reggia Express e l’Irpinia Express.

Mete e itinerari dell’Archeotreno

L’Archeotreno è uno dei treni storici che saranno in servizio durante la stagione 2023. Il treno partirà da Napoli e raggiungerà alcune delle più importanti mete turistiche della Campania, tra cui Pompei, Paestum e Velia. Grazie a questa iniziativa, i turisti avranno la possibilità di visitare i luoghi di maggior interesse storico e archeologico della regione attraverso un mezzo di trasporto originale e affascinante.

Posti bici a bordo del treno

Incentivare uno sviluppo turistico sostenibile è uno degli obiettivi principali dell’iniziativa dei treni storici in Campania. Per questo motivo, è prevista la possibilità di trasportare gratuitamente la propria bicicletta a bordo dei treni, grazie alla presenza di antichi bagagliai restaurati e attrezzati appositamente per questo scopo. In questo modo, i turisti potranno spostarsi in modo eco-friendly e godere appieno della bellezza dei paesaggi e dei luoghi visitati.

Le date

La prima data utile per viaggiare sull’Archeotreno è per il prossimo 7 maggio. Partenza alle 9.40 da Napoli Centrale e arrivo ad Ascea (12:00).