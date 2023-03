Torna l’appuntamento con “Paestum e Velia on the road”, ingresso gratuito al Parco Archeologico e attività a tema

Domenica 5 marzo è una data importante per tutti gli appassionati di arte e cultura. Infatti, in concomitanza con la tradizionale iniziativa “Domenica al museo”, che prevede l’ingresso gratuito in tutti i Luoghi della Cultura del Ministero della Cultura, torna anche l’appuntamento con “Paestum e Velia on the road”.

L’iniziativa

Si tratta di un’occasione imperdibile per ammirare la bellezza di due importanti città della Magna Grecia, che si potranno visitare grazie alle navette del Parco in partenza da Paestum.

Il viaggio comincerà alle ore 14:30 dal parcheggio Voza, nei pressi del bar Anna, a pochi passi dall’area archeologica. Dopo un breve tragitto, i visitatori arriveranno a Velia, dove potranno ammirare i resti della città antica, che conserva ancora oggi testimonianze preziose della sua storia millenaria.

Il programma

La navetta che collega Paestum e Velia è gratuita, ma è necessario ritirare il “ticket navetta” in biglietteria per usufruire del servizio. Il bus ripartirà da Velia alle ore 17:30, per riportare i visitatori a Paestum in tempo per la chiusura dei siti archeologici.

Questa iniziativa è stata pensata per offrire un’esperienza completa ai turisti che vogliono scoprire le bellezze della Magna Grecia. Grazie alle navette del Parco, infatti, si potranno visitare in modo comodo e agevole due dei siti archeologici più importanti del Sud Italia.

Paestum e Velia sono due tesori della nostra cultura che meritano di essere scoperti e apprezzati. Grazie a “Paestum e Velia on the road”, tutti potranno farlo in modo facile e gratuito. Non perdete l’occasione di vivere una giornata di cultura e bellezza!