Torna la navetta serale “Agropoli in tour”: sarà operativa dal 28 giugno

Si rinnova anche per l’estate 2024 “Agropoli in tour”, il servizio navetta serale gratuito che prenderà il via venerdì 28 giugno. Saranno come di consueto due le linee attive, operative tutti i giorni dalle 19.15 fino a mezzanotte. Novità di quest’anno è costituita dal ticket di cui i fruitori dovranno munirsi prima di accedere ai mezzi. Questi saranno reperibili presso gli Infopoint dislocati in città o nei punti convenzionati.

Ecco le linee e i percorsi

Queste le linee previste e relativi percorsi:

Linea 1 (gialla): partenza da località Mattine (pressi Hotel Insonnia), con principali fermate previste sul lungomare, via Risorgimento, stazione FS, Madonna del Carmine (pressi Farmacia comunale), Municipio, Piazza Moio (Agenzia Entrate). Prima corsa ore 19.15;

Linea 2 (blu): partenza dal Cineteatro e fermate previste in via Chili, Centro storico (Castello), Municipio. Prima corsa ore 19.40.

Eccezionalmente e solo per sabato 29 giugno, in occasione della festa dei Ss. Pietro e Paolo, patroni della città, il servizio della linea blu (attiva per il centro cittadino) sarà attivo già alle ore 18.30 per permettere ai fedeli di raggiungere il centro storico per seguire la Santa messa prevista per le ore 19.00.

Il servizio verrà svolto a cura dell’azienda consortile Agropoli Cilento Servizi. Entrambi i mezzi sono dotati di gps, con rilevamento posizione in tempo reale, grazie all’applicazione dedicata, scaricabile all’indirizzo https://agropoli.kardup.it/navette (per dispositivi Android e iOS). Sulla stessa è possibile reperire anche info turistiche utili.

«Riconfermiamo, d’accordo con l’assessore al Turismo Roberto Apicella e l’intera giunta, anche per quest’estate la navetta serale gratuita che collegherà i principali punti di interesse della città. Un servizio molto apprezzato e utilizzato lo scorso anno da residenti e turisti che permette nel contempo di ridurre il numero di veicoli circolanti in un periodo di maggiore afflusso turistico. C’è poi la comodità, tramite il proprio dispositivo, di conoscere in tempo reale la posizione della navetta della quale si vuole usufruire. Introduciamo un ticket, specifichiamo che tutte le corse saranno gratuite, ma andiamo in questo modo a limitare alcune cattive abitudini che si erano andate a creare da parte di taluni» è il commento del sindaco Roberto Mutalipassi.