Torna la “Corsa del Mito” a Camerota e quest’anno con una grande novità

L’undicesima edizione della famosa corsa del mito si avvicina e i preparativi sono in fermento. La gara podistica, che si svolge tra Marina di Camerota e Palinuro lungo un percorso di circa 15 chilometri, attira ogni anno centinaia di atleti e appassionati di sport.

Ecco la novità dell’undicesima edizione

Tra le novità di quest’anno, c’è la possibilità per gli atleti di prendere parte alla manifestazione non competitiva, il fitwalking. Si tratta di una corsa o camminata che si svolgerà lungo lo stesso percorso della gara competitiva, ma con una partenza anticipata rispetto alla gara di corsa. Questa nuova opzione di partecipazione è aperta a tutti gli atleti italiani e stranieri, tesserati o non tesserati, e senza limiti di età.

Per partecipare alla manifestazione non competitiva, i partecipanti devono firmare l’apposito modulo di iscrizione (per i minorenni da firmare da chi ne esercita la patria potestà) e dichiarare di essere a conoscenza del regolamento della gara, compresa la tacita dichiarazione di idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Gli organizzatori non richiederanno ai partecipanti la visione dell’apposito certificato medico.

La corsa del mito, il legame con il territorio che offre una esperienza unica

La corsa del mito è un evento di grande importanza per la comunità locale e non solo. La bellezza del percorso e la sfida sportiva che rappresenta attirano ogni anno un gran numero di partecipanti. La possibilità di partecipare alla manifestazione non competitiva, grazie al fitwalking, offre un’opportunità unica per coloro che vogliono godersi la bellezza della corsa senza la pressione della competizione.

Gli organizzatori della corsa del mito si sono impegnati per garantire un’esperienza sicura e piacevole per tutti i partecipanti. Sono state messe in atto tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle norme anti-Covid e la massima sicurezza durante la manifestazione.

L’appuntamento

Non resta che attendere con trepidazione l’arrivo del grande evento, che si preannuncia come uno dei momenti clou della stagione sportiva. La corsa del mito è pronta ad accogliere atleti e appassionati di ogni livello, offrendo loro l’opportunità di mettersi alla prova e di vivere un’esperienza unica nella splendida cornice della costa cilentana