Torna in scena lo storico Carnevale di Palomonte: tra divertimento ed enogastronomia

“Sotto i riflettori per un Carnevale da Oscar”. È questo il tema, con la regia dell’attore cinematografico originario di Palomonte, Simone Gentile, che accompagnerà l’edizione dello storico e coloratissimo Carnevale Palomontese 2025 che quest’anno celebrerà il cinema e la tv e che si svolgerà nei giorni 2, 4 e 8 marzo 2025, lungo le strade e nelle piazze del piccolo e affascinante borgo del comune di Palomonte, nel salernitano.

Il programma

L’evento, coordinato dalla Pro Loco di Palomonte, con la collaborazione e il patrocinio morale del Comune di Palomonte, è organizzato da tutte le famiglie del paese che vedono bambini, ragazzi, adulti e anziani, che a proprie spese e con la loro professionalità, studenti, artigiani, operai, contadini, sarte, artisti e professionisti vari, realizzano coloratissimi carri allegorici e abiti di alta sartoria per centinaia di figuranti che sfileranno in maschera e che si esibiranno in flash mob artistici. Ad accompagnare le novità del carnevale palomontese 2025, è la valorizzazione della Dieta Mediterranea con l’antico piatto tipico della tradizione, fatto a mano dalle massaie, del cavatiello palomontese di Ze’Nunziata.

Un carnevale storico quello di Palomonte, organizzato dalle famiglie di tutto il paese, in un borgo di poco più di 4mila anime, che da oltre 40 anni, lavorano per regalare sorrisi e divertimento ai visitatori, conservandone storia, identità e antiche tradizioni che per la tre giorni di sfilate vedono il borgo celebrare la gioia. La prima giornata di sfilate si svolgerà domenica 2 marzo a partire dalle ore 11 in località Bivio di Palomonte, la seconda giornata si svolgerà martedì 4 marzo nella frazione di Perrazze di Palomonte a partire dalle ore 14 mentre la terza ed ultima giornata si svolgerà sabato 8 marzo in località Valle di Palomonte a partire dalle ore 14.

Un Carnevale storico per grandi e piccini

Carri allegorici, balli in maschera e abiti sartoriali coloratissimi, accompagnati da scenografie mozzafiato che si esibiranno per il grande pubblico dello storico carnevale palomontese fino a notte fonda, con una premiazione finale e il concorso del “Carnevale d’Artista “riservato alle scuole. Il tutto accompagnato dall’area food. “Con orgoglio e soddisfazione, quest’anno celebriamo il superamento del quarantesimo anno del carnevale palomontese- spiega il Presidente della Pro Loco Palomonte, Gerarda Mastrolia. -Un successo- aggiunge- reso possibile grazie al lavoro delle maestranze palomontesi, dai bambini, agli studenti, passando per i nostri artigiani e le nostre sarte, senza tralasciare le massaie che si adoperano per la preparazione delle specialità della tradizione. Una sinergia che da sempre rappresenta l’orgoglio del nostro paese e che grazie all’impegno lavorativo ed economico di ogni famiglia che lavora a proprie spese alla realizzazione dei carri allegorici e degli abiti, regala un momento di magia e divertimento che unisce tutti e attira migliaia di visitatori”.