Torna in Cilento la “Vacanza del sorriso” per bambini oncoematologici: soggiorni gratuiti tra sorrisi e speranza

Le famiglie beneficiarie dei soggiorni settimanali e i campi ricreativi di giugno della Vacanza del Sorriso sono arrivate nel Cilento. Genitori e bambini, provenienti da tutta Italia, potranno beneficiare di un periodo di spensieratezza e creatività, dopo i lunghi periodi di cura nei reparti ospedalieri pediatrici oncoematologici, tra le bellezze naturalistiche, culturali ed enogastronomiche del Cilento, avvolti dal calore della Comunità cilentana.

Anche quest’anno tante famiglie con bambini oncoematologici segnalate dai più importanti ospedali pediatrici di tutta Italia, beneficeranno dei soggiorni vacanza settimanali gratuiti, nel Cilento, in Vallo di Diano e Alburni.

Arrivate da qualche giorno le famiglie beneficiarie della Vacanza del Sorriso settimanale di giugno, denominata dall’organizzazione “Magnifica”. Questa importante sessione vedrà coinvolte una ventina di famiglie che saranno ospitate, a titolo gratuito, in hotel e villaggi di Capaccio Paestum, Agropoli, Santa Maria di Castellabate, Casal Velino, Ascea, e potrà annoverare la collaborazione di centinaia di sostenitori cilentani, tra associazioni e pro loco, enti pubblici ed istituzioni private, tantissimi volontari e tante generose persone che, con calore e spirito di solidarietà, oltre ad offrire gelati e giocattoli, e tante altre cose, ai piccoli ospiti, doneranno loro calore premura ed attenzione.

Sarà una vacanza da sogno per le famiglie e i bambini, per via di un ricco programma escursionistico e ricreativo, già rodato da tanti anni, che prevede la visita del Parco

Archeologico di Paestum e a quello di Velia, la visita alle aziende casearie di Capaccio, i voli in mongolfiera, la “Regata Velica del Sorriso di Agropoli, le visite guidate dei borghi medievali di Cicerale, Giungano e Trentinara, e le divertenti attività ludiche, nonché, i graditissimi momenti gastronomici organizzati in ogni località coinvolta, per finire con la significativa e coinvolgente cena dell’arrivederci a Vallo della Lucania.

Ancora una volta, il Cilento solidale manifesta il suo spirito di accoglienza e ospitalità, in un modo unico ed esemplare.