Torna il “Premio Aniello De Vita” per celebrare la canzone cilentana, ecco i nomi di finalisti e ospiti

Si è tenuta questa mattina presso la sede del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni a Vallo della Lucania, la conferenza stampa di presentazione della II^ edizione del Premio Aniello De Vita.

L’edizione 2024

Evento che, quest’anno assume un significato speciale, poiché il premio celebra il riconoscimento della “Canzone Cilentana” come Patrimonio Culturale Immateriale riconosciuto dalla Regione Campania. Un traguardo reso possibile grazie all’impegno congiunto per la candidatura all’IPIC dall’organizzazione del premio e dall’Ente Parco. Questo importante risultato valorizza il vernacolo cilentano come emblema identitario di un territorio dalle radici culturali profonde, esaltando una dimensione antropologica e un motivo di orgoglio strettamente legati all’opera e alle tematiche di Aniello De Vita, il cantautore a cui il premio è dedicato.

L’appuntamento il 28 dicembre

La cerimonia del Premio Aniello De Vita si terrà il 28 dicembre 2024 presso il Teatro “De Berardinis” di Vallo della Lucania con ingresso gratuito. Ideato da Lillo De Marco, con la direzione artistica del Maestro Angelo Loia, l’evento è una produzione del Cilento Music Festival – Statale18 con la segreteria organizzativa affidata a Luisa Rizzo. L’obiettivo del premio è scoprire nuovi talenti tra autori, compositori ed esecutori di musica italiana esordienti e non noti al grande pubblico, ispirati da una creatività libera da tendenze legate alle mode, con l’intento di ricercare e valorizzare l’originalità e la vitalità nella produzione artistica.

Ecco i finalisti

Dodici i finalisti under 35, provenienti da diverse regioni italiane che si sfideranno per aggiudicarsi il premio di 9.000 euro e altri premi : Ardo con il brano Fatto di Te (Milano), Belly Button con Amen (Roma), Cristian Albani con Archimede (Cesenatico), Denise Battaglia con Arcobaleno Pizzichino (Gatteo), Dutty Beagle con La Ventana (Camerota), Francesco Verrone con Lontano (Napoli), LaFemele con Maledette Sere (Pozzuoli), Luca Fol con Estinguiamoci (Rimini), Mancino con Colpa del Mondo (Campi Flegrei), Michele Pellegrino con Chiedimi Perché (Caselle in Pittari), Rossella Opromolla con Anima e Luna (Postiglione) e Stre con Uscire (Napoli).

Il Concorso si propone di guardare al futuro, promuovendo nuove sonorità e incentivando i giovani artisti a creare un dialogo armonioso tra passato e presente. L’accompagnamento musicale dal vivo sarà affidato alla band MyLand, composta da Gianluca Perazzo (batteria), Antonio Brunetti (basso), Mariano Castiello (tastiere), Carmine Santimone (chitarra) e le coriste Angelica Parisi e Manuela Donadio, sotto la direzione artistica e gli arrangiamenti del Maestro Umberto Elia.

La serata finale sarà impreziosita dalla presenza di una giuria di alto livello, composta da Dario Salvatori, critico musicale, e Leopoldo Lombardi, manager discografico.

Gli ospiti

Tra gli ospiti Mariella Nava, Michele Pecora e Ilaria Argiolas che arricchiranno ulteriormente l’evento con delle performances musicali. Conduzione affidata alla giornalista Grazia Serra.

Verranno assegnati il premio per il miglior brano inedito, il premio della critica e il prestigioso premio Nuovimaie, che garantirà al vincitore assoluto un contributo di 9.000 euro, consegnato personalmente dal presidente dell’Istituto Mutualistico, Andrea Miccichè.

La finale sarà anticipata, nel pomeriggio del 27 dicembre, da un momento formativo al Comune di Moio della Civitella. L’incontro, organizzato con il supporto di Consac IES Infrastrutture e del suo presidente Antonio Bruno, sarà dedicato al diritto d’autore e al ruolo del musicista nell’era digitale. Tra i relatori, oltre ai già citati Andrea Miccichè, Leopoldo Lombardie Michele Pecora, interverrà anche il cantautore Peppe Cirillo.

L’impegno dell’Ente Parco

L’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, presieduto da Giuseppe Coccorullo, è partner e sostenitore delle iniziative in programma. Queste godono, oltre dei patrocini della Regione Campania, della Provincia di Salerno, del Comune di Moio della Civitella e del Comune di Vallo della Lucania, anche del contributo di Led City, grazie al significativo atto di “mecenatismo culturale” del manager Filadefio Cammarano.

Partenariato con Gelbison Città Territorio

Di grande rilievo è il partenariato con Gelbison Città Territorio, guidato dalla visione del patron Maurizio Puglisi, che promuove il Cilento come una comunità unita attraverso sport, cultura e iniziative sociali, contribuendo in modo complementare allo sviluppo del Premio e alla coesione nonché valorizzazione del territorio.

Altri importanti contributi arrivano da partner culturali come il Club Unesco per Elea, rappresentato da Massimo Trotta e Campus mediterraneo, dall’azienda agricola Tenuta Vignanova di Riccardo Ruggiero, da Sole365 e dalla Banca Magna Grecia, sostenitori che rafforzano il valore e la portata dell’iniziativa.