Torna il Meeting del Cervati: il 14 agosto c’è Deejay Time Celebration

Sarà il Meeting del Cervati 2024 a ospitare la tappa di mercoledì 14 agosto del DEEJAY TIME CELEBRATION lo show del programma radiofonico che ha fatto la storia della musica dance.

La data, inizialmente prevista a Paestum, si sposta a Sanza alla quattordicesima edizione del Meeting del Cervati ai piedi della cima più alta della Campania. I biglietti precedentemente acquistati restano validi, qualora lo si desiderasse è possibile chiedere il rimborso entro il 31 luglio 2024.

Deejay Time Celebration al Meeting del Cervati di Sanza

I protagonisti del Deejay Time sono stati dei veri e propri pionieri che hanno saputo scrivere una pagina indelebile della storia della musica dance e dal notevole impatto nella cultura pop italiana che ancora oggi attrae tre generazioni. Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso si esibiranno in uno show unico, trasportando il pubblico in quei mitici anni ’90 che hanno visto esplodere il fenomeno della musica elettronica, in un viaggio nel tempo ma che è anche proiettato al futuro, con le più grandi hit da dancefloor italiane e internazionali.

Le date estive del DEEJAY TIME CELEBRATION sono prodotte da Vivo Concerti e Friends & Partners. La tappa al Meeting del Cervati è a cura di Anni 60 produzioni e Fast Forward Live; i biglietti sono già disponibili da ora su Ticketone e nelle prevendite abituali.