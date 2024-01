Torna il Carnevale del Sele tra carri allegorici e gruppi mascherati

La Città di Eboli si prepara al Carnevale e lo fa attraverso iniziative che coinvolgeranno adulti e piccini. Da qualche mese ormai i volontari dell’associazione SeleVentum sono a lavoro per la realizzazione dei carri allegorici che anche quest’anno, sfilando per le principali strade cittadine, animeranno a festa il centro e le zone periferiche per la festa più magica e colorata dell’anno. Fulcro dell’evento la tradizione della Farsa di don Annibale, storica maschera ebolitana, rivisitazione della più antica “Zeza”, risalente all’inizio del ‘700.

Quattro sono le date fissate in collaborazione con il Comune di Eboli, con le associazioni che aderiscono e con i gruppi spontanei e i comitati di quartiere.

Il programma

Appuntamento con il Carnevale del Sele 2024 che entrerà nel vivo domenica 11 febbraio con la sfilata dei carri allegorici per le principali strade di Santa Cecilia (si replica domenica 18).

Dalla Parrocchia di San Nicola in San Vito al Sele a Largo Aristotele i carri e i gruppi in maschera intratterranno il pubblico che si darà appuntamento nella popolosa frazione periferica.

Martedì 13 e sabato 17, invece, i carri allegorici e i gruppi in maschera con scuole di danza al seguito attraverseranno Viale Amendola e sosteranno nelle adiacenze di Piazza della Repubblica. Musica, spettacolo e colori per una festa che piace molto ai bambini ma anche agli adulti. Il lavoro dell’associazione SeleVentum ha garantito anche per quest’anno la presenza delle maschere allegoriche che sfileranno per le strade del centro cittadino e in località Santa Cecilia.

Un altro appuntamento in programma è il Carnevale in oratorio. Grande è l’attesa per i bambini della Parrocchia Santa Maria ad Intra – Oratorio Giovanni XXIII del rione Paterno. La fase di preparazione e di organizzazione che va avanti ormai da diverse settimane, animatori e catechisti che sono a lavoro e i bambini che attendono con ansia di vivere momenti di gioco e di spensieratezza con il Carnevale oratoriano 2024. L’appuntamento è fissato per martedì 13 febbraio dalle ore 16:30 alle ore 18:00 presso i saloni dell’Oratorio, nel popoloso quartiere Paterno.

Il carnevale in oratorio

Il “Carnevale oratoriano 2024” prevede giochi, balli, “chiacchiere” e la classica sfilata in maschera dei bambini che frequentano il catechismo e le attività parrocchiali. A seguire, presso la sede dell’oratorio, l’appuntamento, alle 19.30 è con la cena conviviale per la comunità.

«Quella del carnevale è una festa molto attesa dai bambini della nostra parrocchia ma anche dalle famiglie. La organizziamo sempre in maniera molto semplice cercando di coinvolgere tutti. Un momento di aggregazione e socializzazione che coniuga il grande spirito comunitario che anima il nostro oratorio e la nostra parrocchia», hanno fatto sapere i volontari.