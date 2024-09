Torna Balconica: a Futani “il festival che si affaccia dai balconi”

Anche quest’anno, sabato 5 e domenica 6 ottobre, i balconi di Futani, diventano palco per concerti, reading, performance teatrali, andando ad ospitare più di venti artisti fra musicisti, attori, pittori, fotografi.

Il festival

Balconica non è solo un festival, ma un evento culturale unico che unisce la storia e la tradizione del paese di Futani con l’arte e la musica contemporanea. Ogni anno, Futani si trasforma in un teatro a cielo aperto, dove i balconi delle case diventano palcoscenici per artisti provenienti da tutto il mondo. Il festival offre una fusione tra tradizione e innovazione, creando un dialogo tra il passato e il presente attraverso la musica, l’arte e la partecipazione attiva della comunità.

Nato nel 2014, Balconica, rappresenta una risposta concreta e creativa alla marginalità sociale e culturale che per troppo tempo ha caratterizzato Futani.

Negli anni, il festival ha ospitato musicisti, attori, pittori e performer provenienti da diverse parti d’Italia e dell’Europa, creando un dialogo artistico che arricchisce sia gli artisti stessi che il pubblico. Questo scambio culturale è stato fondamentale per alimentare un clima di innovazione e sperimentazione, mantenendo il festival fresco e rilevante.

L’esperienza culturale che offre Balconica è profondamente immersiva. Il festival non si limita a proporre spettacoli, ma crea un vero e proprio viaggio multisensoriale che coinvolge la musica, il teatro, le arti visive e la gastronomia.

I balconi e i laboratori

Come in ogni edizione, i balconi del centro storico di Futani si trasformeranno in palcoscenici improvvisati, ospitando concerti di musica, spettacoli teatrali, performance di danza e tanto altro.

I laboratori proposti non solo arricchiranno il bagaglio culturale dei partecipanti, ma favoriranno anche il dialogo intergenerazionale e lo scambio di idee; verranno allestite mostre d’arte e fotografia, visite guidate ai luoghi di interesse storico-naturalistico, trekking, sessioni di yoga e tanto altro.