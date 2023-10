Topi nei pressi della scuola di Sassano. La dirigente rassicura le famiglie: “Nella scuola nessuna traccia dei ratti”

In merito alla segnalazione giunta alla nostra redazione sulla presenza di ratti sulla sponda del fiume a Silla di Sassano e nei pressi della scuola primaria del paese, interviene la Dirigente Scolastica, dell’Istituto Comprensivo “Falcone”, Patrizia Giovanna Pagano, tiene a precisare per la “tranquillità delle famiglie e dell’utenza, che nei locali scolastici dell’infanzia di Silla non è stata riscontrata alcuna traccia di ratti, né indicazioni riguardo il passaggio degli stessi nell’edificio scolastico. Con riferimento alla frase “entrare ed uscire con biscotti” riferito ai ratti, si rassicura che nei locali scolastici per ragioni igieniche non è consentita la conservazione, anche momentanea, di alimenti”.

Gli interventi del Comune

La presenza di ratti nei pressi dell’istituto ha però portato, già dalla giornata di ieri, il sindaco di Sassano, Domenico Rubino a mettere in atto tutti i provvedimenti utili a debellare il problema e anche ad evitare che si ripresenti.

Un tecnico incaricato, infatti, ha posizionato delle scatole/esca proprio nella villa comunale di Silla di Sassano e nei pressi della struttura scolastica.