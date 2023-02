Tirocini formativi nel Cilento per inoccupati

Opportunità di formazione per soggetti disoccupati o inoccupati iscritti ai centri per l’impiego. Ad offrirla il comune di Laurito, guidato dal sindaco Vincenzo Speranza. Una iniziativa importante che consentirà alle persone impiegate di conseguire un’attestazione di qualifica professionale specializzata e al contempo di svolgere attività nel comune cilentano.

L’iniziativa

Già nel 2019 il comune di Laurito approvò dei progetti formativi da avviare grazie a risorse per circa 146mila euro concesse dalla regione Campania.

In particolare le attività consentivano di conseguire la qualifica professionale specializzata per inserirsi più agevolmente nel mondo del lavoro con i profili di addetto alla cura e manutenzione del paesaggio e tutela del patrimonio forestale; addetto alla conduzione/gestione di macchinari, attrezzature e DPI forestali; operatore forestale addetto ad attività di ingegneria naturalistica per la manutenzione del territorio; operatore esperto del servizio antincendio boschivo.

Le nuove opportunità

Al termine delle attività sono avanzate risorse economiche che l’amministrazione comunale intende utilizzare per nuovi tirocini formativi e di orientamento al lavoro.

Queste saranno destinate a qualificati operatori idraulico-forestali professionalmente specializzati residenti nel comune di Laurito. I tirocini sono previsti da marzo a maggio 2023. Spetterà ora agli uffici avviare l’iter per far partire il progetto.