Tiro a volo: team cilentano protagonisti in Sicilia

È salita sul gradino più alto del podio la squadra campana della Fossa Universale, disciplina del Tiro a Volo, che lo scorso weekend ha disputato il trofeo delle regioni in Sicilia, più precisamente a Mazara del Vallo.

Il successo degli atleti cilentani

Il team, supportato dal delegato regionale Francesco Cembalo, e composto da Luigi Viscovo in prima pedana, Ester Iannotti – di Vallo della Lucania – in seconda pedana, Mauro d’Angiolillo – di Marina di Ascea – in terza pedana, dal Capitano Mario De Donato in quarta pedana e in quinta pedana da Simone Boccanfuso con Luigi Palomba di rincalzo è riuscito a scalzare tutte le squadre presenti e ad aggiudicarsi il titolo di campione, incoronando la Campania regina d’Italia.

Una competizione non partita bel migliore dei modi ma che alla fine ha visto trionfare gli atleti provenienti dalla Campania che hanno sbaragliato la squadra stretta concorrente della Lombardia.

Il team campana infatti ha concluso le gare superando la Lombardia di 4 piattelli. “Nella fase finale ci voleva tutta la nostra determinazione e concentrazione – dichiarano gli atleti – Con impegno abbiamo terminato al meglio la gara e porterò il risultato sul gradino più alto del podio”.