“The Whale”, il film che sta facendo commuovere tutti. In programma anche nei cinema del Cilento

C’è anche chi ama trascorrere qualche ora di relax, comodamente seduto sulle poltrone del cinema. In questo articolo, vediamo insieme quali sono i film in programma questo fine settimana nel Cilento e Vallo di Diano.

Ecco la programmazione

Cineteatro Eduardo De Filippo, Agropoli

Fino a martedì 21 (escluso sabato 18)

Mummie-A spasso nel tempo, unico spettacolo ore 17:00

The Wale, unico spettacolo ore 18:45

Creed III, unico spettacolo ore 21:00

The Wale, la trama

The Whale, il film diretto da Darren Aronofsky, racconta la storia di Charlie (Brendan Fraser), un professore d’inglese che soffre di grave obesità e vive recluso in casa.

L’uomo tiene corsi universitari di scrittura online, tenendo sempre la webcam spenta. Charlie ha perso ogni rapporto con il mondo esterno, compreso il legame con la figlia adolescente, Ellie (Sadie Sink), che no vede da diversi anni. L’unica persona che Charlie frequenta è Liz (Hong Chau), l’infermiera che lo aiuta con le medicazioni e le cure.

Dopo una diagnosi che attesta che a Charlie resta poco tempo da vivere, ‘uomo decide di riallacciare i rapporti con la figlia, per cercare un’ultima possibilità di riscatto.

Nel frattempo nella sua vita entra anche Thomas (Ty Simpkins), un giovane membro della New Life Church che tenta di evangelizzarlo. La presenza di nuove persone – e soprattutto di Ellie – nella vita di Charlie porterà l’uomo a scavare nei propri ricordi e nei traumi che lo hanno portato a essere chi è oggi.

Cinema Adriano, Sala Consilina

Fino al 22 marzo (escluso lunedì 20 e martedì 21)

I guerrieri della notte, ore 21:00- Sabato e Domenica ore 17:00

Non così vicino alle ore 18:45

Mercoledì Prezzo Ridotto

Cineteatro Tempio del Popolo, Policastro Bussentino

Da oggi, 17 marzo e fino al 20

L’ultima notte di amore

Spettacoli ore 18:45-21:00

Cineteatro La Provvidenza, Vallo della Lucania

18 e 19 marzo, ore 18:30-21:00

Creed