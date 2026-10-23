Cilento

“The Blues Is Alive”: il grande blues americano ad Agropoli con il film di Gianni Petrizzo e Mauro Cianciulli

Il 29 ottobre al Cineteatro di Agropoli la prima di "The Blues Is Alive" con il regista Gianni Petrizzo, Mauro Cianciulli e il bluesman Guthrie Kennard

Di:
Redazione Infocilento
“The Blues Is Alive”: il grande blues americano ad Agropoli con il film di Gianni Petrizzo e Mauro Cianciulli

Il grande blues del Sud degli Stati Uniti approda nel Cilento attraverso il linguaggio del cinema d’autore e del documentario. Giovedì 29 ottobre 2026, alle ore 11:00, il Cineteatro “Eduardo De Filippo” di Agropoli ospiterà la presentazione ufficiale di “The Blues Is Alive”, il film documentario diretto dal regista agropolese Gianni Petrizzo e coprodotto da Mauro Cianciulli. L’opera offre uno sguardo autentico e profondo sulle radici della musica afroamericana, ripercorrendo un viaggio lungo oltre quattromila chilometri attraverso i luoghi cult che hanno plasmato uno dei generi musicali più influenti della storia contemporanea.

Un viaggio on the road nel cuore dell’America musicale

Realizzato alla fine del 2025, il film nasce da una storia di ritrovata amicizia e condivisione culturale: due conterranei cilentani si riabbracciano dopo trent’anni di lontananza e scelgono di intraprendere un itinerario attraverso quattro Stati chiave della cultura musicale statunitense: Mississippi, Tennessee, Louisiana e Texas.

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Dalle sponde storiche del Mississippi alle vivaci atmosfere di Memphis, passando per il patrimonio sonoro di New Orleans fino alle distese del Texas, la pellicola documenta l’incontro con musicisti di diverse generazioni, artisti affermati e giovani promesse. La narrazione si sviluppa tra piccoli club storici, stradine di provincia e comunità locali, mettendo in luce come la tradizione del blues rimanga vivo patrimonio umano e culturale.

Un’opera indipendente già premiata a livello internazionale

Prodotto in totale indipendenza, “The Blues Is Alive” ha già conquistato il favore della critica e importanti riconoscimenti in diversi festival cinematografici mondiali. Tra i premi già attribuiti figurano i riconoscimenti al Dubai International Cine Carnival, al Tokyo Short Film Festival e allo Swedish Academy of Motion Picture Awards, oltre a diverse selezioni ufficiali in rassegne internazionali.

Il successo nei festival sottolinea l’efficacia di un approccio registico capace di coniugare il rigore documentaristico con un’intensa carica emotiva, portando all’attenzione del pubblico globale un racconto fatto di legami familiari, radici e passione.

Guthrie Kennard e il ponte culturale tra USA e Cilento

La giornata di presentazione ad Agropoli vedrà la presenza straordinaria del musicista americano Guthrie Kennard, autore della colonna sonora originale del film. Kennard giungerà negli Stati Uniti per partecipare alla prima proiezione e sarà affiancato dal regista Gianni Petrizzo e dal coproduttore Mauro Cianciulli per un dibattito aperto con la platea.

Durante la sua permanenza di una settimana nel Cilento, il bluesman texano si esibirà inoltre in una serie di concerti dal vivo sul territorio, consolidando un ideale gemellaggio musicale e culturale tra le comunità locali e la terra del blues. L’evento del 29 ottobre rappresenta così un momento chiave di promozione culturale e di incontro tra territori ed esperienze artistiche internazionali.

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