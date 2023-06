Tg InfoCilento del 9 Giugno 2023

Il Tg di InfoCilento del 9 Giugno 2023. Ecco il sommario con i principali titoli dell’edizione di oggi: Furti in abitazione, arresti a Capaccio e Nocera. Due persone finiscono nei guai; Napoli, bretella Eboli/Agropoli: Si attende la relazione finale del dott. Boruso per l’avvio dei lavori; Ponte Caizzano tra Padula e Sassano. La Provincia di Salerno aggiudica l’appalto; Dopo i disagi dovuti dal maltempo, il Comune di Pollica si prepara a partite con l’estate 2023; Marina di Camerota, questa sera per “Liber fest” in scena Vladimir Luxuria.