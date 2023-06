Tg InfoCilento del 9 Giugno 2023

Il Tg di InfoCilento del 12 Giugno 2023. Ecco il sommario con i principali titoli dell’edizione di oggi: Vallo di Diano, sequestrati 25 milioni di prodotti per un valore di 3 milioni; Agropoli, barca a fuoco nel porto, salvi due diportisti; Torraca, è scontro in consiglio comunale per l’accensione di un mutuo; Vallo della Lucania, la piaga dei Tumori della Terra di Parmenide: pomeriggio di studi e confronti; Agropoli, “Ripartiamo” pulizia del vallone e dei fondali: raccolti 200 kg di rifiuti; Casal Velino, 25 anni di carriera con un grande ritorno sui palcoscenici: Alex Britti sarà il super ospite dell’estate; Agropoli, campionato italiano di società: due giorni di grande atletica.