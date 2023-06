Il Tg di InfoCilento del 7 Giugno 2023. Ecco il sommario con i principali titoli dell’edizione di oggi: Piana del Sele: minacciava e maltrattava i genitori: arrestato 33enne di Eboli; La via del mare tra Casal Velino e Pioppi il restyling della Provincia è un’opera d’arte; Bretella Agropoli-Eboli: sit in di Legambiente; Lavori sulla linea ferroviaria Battipaglia-Potenza: circolazione interrotta per 3 mesi; Eboli: festa scudetto in piazza della Repubblica: cori e bandiere per il Napoli calcio.