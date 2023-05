Tg InfoCilento del 31 Maggio 2023

Ecco il sommario del Tg di InfoCilento del 31 Maggio 2023: Cilento, scoperto laboratorio clandestino di sostanze dopanti: due arresti a Perdifumo; Operazione Peet Food in Cilento: Sequestri per 1,5 milioni di euro nei guai tre imprenditori cilentani; Vallo di Diano, Peste suina . La Comunità Montana incontra i veterinari dell’Asl. Nuovo caso anche a Caselle in Pittari; Agropoli, automatizzazione parcheggio Landolfi, rinviata l’attivazione a pagamento in centro; Agropoli, serbatoi rotti ed erba alta al liceo Gatto