Tg InfoCilento del 19 Giugno 2023

Il Tg di InfoCilento del 19 Giugno 2023. Ecco il sommario con i principali titoli dell’edizione di oggi: Guardia di Finanza sequestra oltre diecimila prodotti non conformi al Codice del Consumo; Caggiano, brutta avventura per due arrampicatori di Potenza. Ferito uno dei due scalatori dopo un volo di circa tre metri; doppio furto a Celle di Bulgheria: ladri in fuga. Recuperata la refurtiva ad Agropoli. Mutalipassi “ottimo lavori grazie alla videosorveglianza”; Castellabate, + polemica sulle 5 vele. La minoranza attacca il Sindaco Rizzo. Soddisfazione invece nel comune di San Giovanni a Piro per l’importante vessillo conquistato; Svanisce il sogno Serie D per l’Agropoli. I delfini vincono per 2 a 1 ma a festeggiare la promozione è il Gallipoli grazie al 4 a 1 dell’andata