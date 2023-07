Terzo appuntamento de “I concerti del Lunedì”: Omaggio a Franco Cerri con il quintetto Hic Sunt Leones

Lunedì 24 luglio, la Piazzetta Pagano di Pisciotta sarà la cornice del terzo appuntamento de “I concerti del Lunedì”, una rassegna organizzata dal Comune di Pisciotta, con la direzione artistica del Maestro Mauro Navarra e l’organizzazione dell’Associazione “Artisti Cilentani Associati”. Il concerto è patrocinato dalla Regione Campania, dal Ministero della Cultura e finanziato dall’Unione Europea NextGeneration.EU.

Jazz Classico con il Quintetto Hic Sunt Leones

La serata sarà allietata dalle note del jazz classico, eseguite dal quintetto Hic Sunt Leones. La formazione comprende la vocalist Joulia Baricheva, il chitarrista Massimo Ronzi, Antonio Bologna al pianoforte, Alessandro Favaro al basso e Mattia Zanlorenzi alla batteria.

Omaggio a Franco Cerri

Il concerto sarà un omaggio speciale a Franco Cerri, considerato il caposcuola della chitarra jazz in Italia. Un musicista straordinario, la cui musica è stata caratterizzata da una particolare attenzione all’armonia. Le sue versioni personalizzate di brani noti hanno reso omaggio alla melodia originale, ma al contempo hanno esplorato nuove sequenze armoniche, creando un ambiente sonoro unico e originale.

La Pratica Sulla Teoria

Franco Cerri ha dimostrato che la pratica prevale sulla teoria nell’ambito dell’armonizzazione musicale. Le sue scelte armoniche, attentamente ricercate e perfezionate, sono state riviste nel corso del tempo, rendendo la sua musica sempre in continua evoluzione.

Il Ruolo Primario della Linea di Basso

Un elemento distintivo del suo stile era la sua attenzione alla linea di basso, che considerava come una “seconda melodia” guidante per l’andamento armonico. Iniziando la sua carriera professionale come bassista, Cerri ha sviluppato una capacità unica di armonizzare, combinando la melodia con la linea di basso in modo fluido e armonioso.

Una Piccola Enciclopedia del Jazz

Durante il concerto, il quintetto Hic Sunt Leones eseguirà brani che hanno fatto la storia del jazz, dedicando omaggi a Django Reinhardt, Chet Baker, John Coltrane, Duke Ellington e altri grandi maestri del genere.

Un concerto imperdibile per gli amanti del jazz e una serata dedicata al ricordo di Franco Cerri e del suo straordinario contributo alla musica jazz italiana.