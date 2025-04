Terza Categoria: alla scoperta dei ragazzi del Novi Velia | VIDEO

Nel girone D di Terza Categoria di Salerno, dopo ventuno giornate di campionato, una delle realtà che si sta distinguendo in positivo è il Novi Velia, formazione capeggiata dal presidente Gaudenzio Sansone.

La formazione

La formazione capitanata da Nicola Iannuzzi, infatti, staziona in zona play-off grazie ai 31 punti conquistati in 17 gare disputate, con 49 gol fatti e 30 subiti, che valgono il quinto posto nel torneo dilettantistico, a -8 dal secondo posto con una gara in meno giocata.

Nelle ore scorse abbiamo raggiunto, per qualche battuta in un’intervista, alcuni tesserati dell’undici di Novi Velia. Ai nostri microfoni a parlare sono stati il tecnico Mario De Cesare, il centrocampista Miguel Antonio Battistelli, ed il giocatore e dirigente Orlando Romanelli.