Terremoto politico a Novi Velia: il consigliere Romaniello lascia la maggioranza

Novi Velia registra un forte scossone interno alla propria amministrazione locale. Il consigliere Ugo Romaniello ha ufficialmente abbandonato il gruppo di maggioranza all’interno dell’assise cittadina. A dare la notizia è stato lo stesso amministratore, il quale ha contestualmente annunciato la volontà di costituire un gruppo misto.

Le ragioni della rottura con il sindaco Adriano De Vita

Alla base della decisione, secondo quanto esplicitato dal consigliere, figurano insanabili divergenze con il primo cittadino Adriano De Vita. Romaniello contesta apertamente la gestione amministrativa del sindaco, accusato di accentrare la gestione dell’ente: “Il Sindaco prende decisioni in autonomia e con pochi ristretti, tra l’altro anche non facenti parte dei consiglieri eletti”.

I retroscena personali e le tensioni elettorali

La frattura appare il risultato di un logoramento iniziato già durante le ultime consultazioni amministrative. “Già a seguito delle scorse elezioni comunali, quando affrontavo la perdita di mio padre, il sindaco, invece di sostenermi, ha cercato di sottrarmi preferenze, coinvolgendo persino i miei migliori amici. Purtroppo, nonostante gli abbia rinnovato più volte la fiducia, anche in momenti complessi, questa è stata puntualmente disattesa”, ha spiegato Romaniello.

La polemica sulle telecamere al Santuario e i costi dell’ente

Attraverso una nota diffusa sui canali social, il consigliere ha evidenziato di non essere gradito ad alcune figure vicine al primo cittadino, a dispetto del lavoro svolto negli anni: “Mi sono impegnato al massimo per consentire all’ente di contenere le spese, ma ciò non è bastato”. Ad accelerare la crisi ha contribuito anche il recente scontro sull’installazione delle telecamere presso il Santuario cittadino. Su questo punto, Romaniello ha criticato con fermezza la linea della sindacatura: “Una stretta di mano non può superare la burocrazia e le normative vigenti”.

Gli scenari futuri per il comune di Novi Velia

L’uscita dalla maggioranza apre ufficialmente una fase di incertezza politica per l’amministrazione comunale. Il consigliere ha concluso la propria comunicazione preannunciando ulteriori sviluppi: “Sto redigendo un documento dettagliato che elencherà diverse vicende amministrative, il quale verrà reso pubblico a breve”. Con la nascita del gruppo misto, gli equilibri all’interno del consiglio di Novi Velia sono destinati a mutare.