Cilento

Terremoto politico a Novi Velia: il consigliere Romaniello lascia la maggioranza

Scossone nell'amministrazione di Novi Velia. Il consigliere Ugo Romaniello lascia la maggioranza e fonda il gruppo misto: le motivazioni della rottura

Di: Chiara Esposito
Terremoto politico a Novi Velia: il consigliere Romaniello lascia la maggioranza

Novi Velia registra un forte scossone interno alla propria amministrazione locale. Il consigliere Ugo Romaniello ha ufficialmente abbandonato il gruppo di maggioranza all’interno dell’assise cittadina. A dare la notizia è stato lo stesso amministratore, il quale ha contestualmente annunciato la volontà di costituire un gruppo misto.

Le ragioni della rottura con il sindaco Adriano De Vita

Alla base della decisione, secondo quanto esplicitato dal consigliere, figurano insanabili divergenze con il primo cittadino Adriano De Vita. Romaniello contesta apertamente la gestione amministrativa del sindaco, accusato di accentrare la gestione dell’ente: “Il Sindaco prende decisioni in autonomia e con pochi ristretti, tra l’altro anche non facenti parte dei consiglieri eletti”.

I retroscena personali e le tensioni elettorali

La frattura appare il risultato di un logoramento iniziato già durante le ultime consultazioni amministrative. “Già a seguito delle scorse elezioni comunali, quando affrontavo la perdita di mio padre, il sindaco, invece di sostenermi, ha cercato di sottrarmi preferenze, coinvolgendo persino i miei migliori amici. Purtroppo, nonostante gli abbia rinnovato più volte la fiducia, anche in momenti complessi, questa è stata puntualmente disattesa”, ha spiegato Romaniello.

La polemica sulle telecamere al Santuario e i costi dell’ente

Attraverso una nota diffusa sui canali social, il consigliere ha evidenziato di non essere gradito ad alcune figure vicine al primo cittadino, a dispetto del lavoro svolto negli anni: “Mi sono impegnato al massimo per consentire all’ente di contenere le spese, ma ciò non è bastato”. Ad accelerare la crisi ha contribuito anche il recente scontro sull’installazione delle telecamere presso il Santuario cittadino. Su questo punto, Romaniello ha criticato con fermezza la linea della sindacatura: “Una stretta di mano non può superare la burocrazia e le normative vigenti”.

Gli scenari futuri per il comune di Novi Velia

L’uscita dalla maggioranza apre ufficialmente una fase di incertezza politica per l’amministrazione comunale. Il consigliere ha concluso la propria comunicazione preannunciando ulteriori sviluppi: “Sto redigendo un documento dettagliato che elencherà diverse vicende amministrative, il quale verrà reso pubblico a breve”. Con la nascita del gruppo misto, gli equilibri all’interno del consiglio di Novi Velia sono destinati a mutare.

Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.