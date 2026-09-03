Terremoto politico a Capaccio Paestum: cittadini sperano in un ritorno di Franco Alfieri

La comunità di Capaccio Paestum sta attraversando una prolungata fase di incertezza istituzionale e turbolenza politica. La conclusione anticipata del mandato consiliare dell’oramai ex sindaco Gaetano Paolino ha causato lo scioglimento dell’amministrazione locale, con il conseguente insediamento della gestione commissariale da parte del Prefetto di Salerno per assicurare la continuità degli uffici pubblici.

I gruppi politici territoriali e l’opinione pubblica guardano con attenzione alla tornata elettorale programmata per la primavera del 2027. La cittadinanza mostra una netta divisione e riflessioni contrastanti riguardo alla riorganizzazione del governo locale.

Il quadro politico locale ed i dati emersi dai sondaggi

InfoCilento ha svolto un sondaggio sul posto, molti cittadini auspicano nel ritorno di Franco Alfieri, gran parte degli intervistati spera che i procedimenti giudiziari in cui è coinvolto possano risolversi positivamente, consentendogli di riprendere l’attività politica. I sostenitori identificano nella sua figura una leadership capace di imprimere una svolta decisionale, mentre un’altra parte dell’elettorato manifesta cautela e attende l’esito dei percorsi della giustizia.

Le sfide amministrative e le prospettive verso il voto del 2027

Le forze politiche locali dovranno affrontare un percorso articolato nei prossimi mesi per definire candidati, programmi ed alleanze. La primavera del 2027 segnerà il passaggio decisivo per stabilire se Capaccio Paestum ritroverà una stabilità istituzionale duratura o se andrà incontro a un assetto politico rinnovato.