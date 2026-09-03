Attualità

Terremoto politico a Capaccio Paestum: cittadini sperano in un ritorno di Franco Alfieri

Dopo la fine della giunta Paolino e l'arrivo del Commissario a Capaccio Paestum, un sondaggio di InfoCilento evidenzia l'attesa dei cittadini per le elezioni del 2027 e le speranze su Franco Alfieri

Di: Alessandra Pazzanese
Terremoto politico a Capaccio Paestum: cittadini sperano in un ritorno di Franco Alfieri

La comunità di Capaccio Paestum sta attraversando una prolungata fase di incertezza istituzionale e turbolenza politica. La conclusione anticipata del mandato consiliare dell’oramai ex sindaco Gaetano Paolino ha causato lo scioglimento dell’amministrazione locale, con il conseguente insediamento della gestione commissariale da parte del Prefetto di Salerno per assicurare la continuità degli uffici pubblici.

I gruppi politici territoriali e l’opinione pubblica guardano con attenzione alla tornata elettorale programmata per la primavera del 2027. La cittadinanza mostra una netta divisione e riflessioni contrastanti riguardo alla riorganizzazione del governo locale.

Il quadro politico locale ed i dati emersi dai sondaggi

InfoCilento ha svolto un sondaggio sul posto, molti cittadini auspicano nel ritorno di Franco Alfieri, gran parte degli intervistati spera che i procedimenti giudiziari in cui è coinvolto possano risolversi positivamente, consentendogli di riprendere l’attività politica. I sostenitori identificano nella sua figura una leadership capace di imprimere una svolta decisionale, mentre un’altra parte dell’elettorato manifesta cautela e attende l’esito dei percorsi della giustizia.

Le sfide amministrative e le prospettive verso il voto del 2027

Le forze politiche locali dovranno affrontare un percorso articolato nei prossimi mesi per definire candidati, programmi ed alleanze. La primavera del 2027 segnerà il passaggio decisivo per stabilire se Capaccio Paestum ritroverà una stabilità istituzionale duratura o se andrà incontro a un assetto politico rinnovato.

Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.