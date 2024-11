Terremoto in casa Battipagliese, si dimette mister Calabrese

La Battipagliese1929 attraverso un comunicato stampa ha reso noto che nella giornata odierna Jury Calabrese ha rassegnato le dimissioni da allenatore della prima squadra.

La nota della società

“E’ enorme il senso di riconoscimento che riponiamo nell’uomo e nell’allenatore e non finiremo mai di ringraziarlo per quanto fatto in questo anno e mezzo sulla panchina della Battipagliese”, fa sapere la società.

Contestualmente la Battipagliese ha nominato Mario Pietropinto nuovo allenatore della prima squadra.