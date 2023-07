“Terre del Cilento”: 5 comuni si uniscono per costituire il Distretto del Commercio

Giornata importante per il Cilento. Ben cinque paesi, Castellabate, Pollica, Montecorice, Castelnuovo Cilento e San Mauro Cilento, si riuniscono per dare vita, insieme, ad un nuovo Distretto del Commercio.

Cinque comuni diversi, un solo obiettivo: la promozione del Cilento. Il fine principale da parte del distretto è volto all’individuazione e alla realizzazione di un programma collettivo che possa permettere il pieno rilancio del commercio locale, delle tradizioni, della storia e della Dieta Mediterranea, elementi fondamentali che caratterizzano l’intero territorio.

Solamente attraverso la sana collaborazione, è possibile incrementare il tessuto socio economico di questa meravigliosa terra, incentivando tutto ciò che è locale e territoriale, in una zona che vanta tante piccole realtà imprenditoriali desiderose di crescere.

La firma

L’incontro ufficiale tra i vari comuni, con la firma dello statuto e dell’atto costitutivo è avvenuta presso la Sala Consiliare C.Grande a Santa Maria di Castellabate. Proprio il paese di Benvenuti al Sud, è stato eletto Comune Capofila. Alla seduta, presenti anche le associazioni Confcommercio e Confesercenti, oltre ai Sindaci di tutte le realtà coinvolte in quest’ambizioso progetto.

Il Distretto del Commercio: ecco di cosa si tratta

Il Distretto del Commercio mira a diventare uno strumento sempre più capace di intercettare le esigenze e le vocazioni commerciali esistenti sui territori, garantendo la necessaria autonomia per una migliore organizzazione e valorizzazione del commercio.