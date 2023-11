Tentato furto in un’officina ad Auletta: i ladri bloccati dai carabinieri e dai proprietari

Ancora ladri in azione nella zona del Tanagro. Ad Auletta, una banda è entrata in azione in un’officina meccanica. I malviventi sono stati intercettati dai proprietari grazie al sistema di videosorveglianza installato nell’attività.

I fatti

Per questo subito si sono portati sul posto e nel frattempo sono state allertate le forze dell’ordine. I ladri, in quattro, hanno tentato di scappare con l’auto ma hanno imboccato un vicolo cieco e sono stati bloccati dai proprietari e dai carabinieri.

Si tratta di persone originarie di Battipaglia

Si tratta di quattro persone provenienti dal Battipaglia sono stati tratti in arresto e saranno processati per direttissima.