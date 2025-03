Tentato furto d’auto in pieno giorno: negoziante avverte i carabinieri, ladro fermato

Questa mattina, in via Vernieri a Salerno, un negoziante ha sventato il furto di una Fiat Grande Punto e permesso l’arresto del ladro. La sua prontezza e la tempestiva chiamata al 112 sono state fondamentali per l’intervento delle forze dell’ordine.

La dinamica del tentato furto

Un commerciante della zona ha notato un uomo con fare sospetto armeggiare all’interno di una Fiat Grande Punto, parcheggiata nei pressi di una macelleria, di proprietà del suo vicino. Resosi conto che l’uomo stava tentando di rubare l’auto, ha immediatamente allertato il 112. La presenza di una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri nelle vicinanze ha permesso un intervento immediato.

Arresto in flagranza e resistenza

I Carabinieri sono giunti sul posto in brevissimo tempo e hanno bloccato il ladro, un cittadino italiano, in flagranza di reato. L’uomo ha tentato di opporre resistenza, ma è stato prontamente immobilizzato e trasferito al Comando dei Carabinieri di Via Mauri. È ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, gravemente indiziato di tentato furto d’auto.