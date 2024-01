Tentano furto a Capaccio Paestum, ladri messi in fuga

Tentato furto questa mattina a Capaccio Paestum. È accaduto in via Magna Graecia, tra Paestum e Capaccio Scalo. Ad accorgersi di quanto stava accadendo gli uomini di Pissta che si occupano del decoro urbano in città.

La scoperta e la fuga

Durante un sopralluogo in zona si sono accorti delle presenza di almeno 3 stranieri, probabilmente di nazionalità nordafricana, che tentavano di scavalcare la recinzione di una villa. Poco dopo anche il proprietario si è reso conto di quanto stava accadendo e sono state allertate le forze dell’ordine.

I malviventi si sono allontanati, dopo essere stati scoperti. Per fortuna non hanno avuto modo di entrare nella villa.