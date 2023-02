Tenta furto in un ristorante a Capaccio ma viene sorpreso dai carabinieri: arrestato

Furto in un ristorante, scatta l’arresto da parte dei carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Agropoli dopo un allarme pervenuto al numero di emergenza 112. In manette in flagranza di reato per furto aggravato è finito un uomo di nazionalità algerina residente a Capaccio Paestum.

Furto in un ristorante: il caso

Un uomo, Allaeddine Haouam, è stato bloccato dai militari mentre tentava di introdursi in un noto ristorante della città dei templi. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di accertare che lo straniero, poco prima, aveva commesso con analoghe modalità, un altro furto in un bar poco distante.

In quel caso sarebbe riuscito a portare via circa 338 euro presenti in cassa. L’indagato è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

L’allarme furti

Purtroppo il problema dei furti sta crescendo a dismisura. Sempre più colpi si segnalano in appartamenti o attività del territorio. Proprio per questo le forze dell’ordine hanno incrementato i controlli.

Tra i residenti c’è preoccupazione per il numero di colpi che stanno avvenendo in diverse aree della provincia di Salerno. Nei giorni scorsi, sempre nel Cilento, ignoti sono riusciti ad accedere in una villa di Moio della Civitella e a portare via denaro e preziosi.