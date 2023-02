Tenta furto in abitazione: sorpreso e arrestato dalla squadra Volanti della Polizia

Ancora un arresto da parte degli uomini della Polizia di Stato. Il personale della squadra Volanti di Salerno ha fermato in flagranza di reato un cittadino straniero per un tentato furto in abitazione. Si tratta di I.E.K.

Tenta un furto, arrestato

Stando alle ricostruzioni l’uomo stava cercando di introdursi in una abitazione della zona collinare della città. Scattato l’allarme sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato che lo hanno tratto in arresto. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri.

L’evasione dai domiciliari

E sempre ieri i poliziotti hanno arrestato per evasione anche un altro straniero, A.H. Stando agli accertamenti l’uomo era stato già tratto in arresto precedentemente e si trovava ai domiciliari.

Per lui l’accusa è di indebito utilizzo di carte di pagamento. Lo straniero, infatti, è stato trovato proprio in un negozio di telefonia con una carta rubata poco prima ad una giovane donna nella villa comunale.

Stava provando a spendere il denaro presente sul conto quando i poliziotti hanno provveduto a trarlo in arresto.

Continuano le attività da parte della Polizia per frenare reati sul territorio, in particolare i furti. Sono sempre di più, infatti, gli episodi che si registrano sul territorio provinciale, colpi sia in abitazione che ai danni di attività.