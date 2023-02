Tenta di sfuggire ad un posto di blocco dei carabinieri e provoca un incidente sulla Cilentana: arrestato

I carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania hanno tratto in arresto questa mattina un uomo di 51 anni, S.B. di nazionalità serba. Lo straniero si trovava a bordo di una BMW320 quando è incappato in un posto di blocco dei carabinieri sulla Cilentana, tra gli svincoli di Perito ed Omignano.

L’inseguimento e l’arresto

Alla vista dei militari, però, ha tentato di darsi alla fuga speronando una vettura dei carabinieri. I militari della Sezione Operativa, che sopraggiungevano con un’altra auto, sono però riusciti a fermare il 51enne e lo hanno bloccato e tratto in arresto.

Due militari, rimasti leggermente feriti, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “San Luca” per i controlli di rito. Per fortuna non sono in gravi condizioni ma hanno unicamente riportato delle escoriazioni dovute al sinistro.

Sul posto anche gli uomini della Polizia Stradale per i rilievi di rito.

Il furto d’auto

In seguito a controlli da parte dei carabinieri della compagnia vallese, guidati dal tenente colonnello Sante Picchi, sulla vettura guidata dal 51enne, è emerso che la stessa era senza assicurazione e l’uomo non aveva con sé la patente.

Dopo l’arresto è stato tradotto presso il carcere di Fuorni a disposizione dell’autorità giudiziaria