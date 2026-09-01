Teggiano, un estate da record. Di Candia: grande successo per gli Incontri d’Estate

La rassegna Incontri d’Estate promossa dall’Amministrazione comunale di Teggiano ha archiviato la stagione con un bilancio eccezionale in termini di affluenza e gradimento. Il folto programma di appuntamenti culturali, musicali e ricreativi ha animato l’intero territorio per tutto il mese di agosto, coinvolgendo attivamente sia il borgo del Centro Storico sia le diverse frazioni cittadine. L’iniziativa ha confermato la capacita del comune valdianese di richiamare migliaia di turisti e di consolidare il legame con la propria comunita residenti.
Il bilancio del primo cittadino Michele Di Candia
Il successo del programma estivo e stato accolto con grande entusiasmo dai vertici dell’Amministrazione locale, che hanno evidenziato la fondamentale sinergia tra le realta associative del territorio.
«Siamo profondamente soddisfatti per la straordinaria partecipazione agli eventi di agosto – ha dichiarato il Sindaco Michele Di Candia -. È stato un mese ricco di cultura, musica, tradizione e momenti di comunita che hanno valorizzato il nostro territorio e rafforzato il senso di appartenenza. Desidero ringraziare tutte le associazioni, i volontari, gli organizzatori e i cittadini che, con il loro impegno e la loro presenza, hanno reso possibile la piena riuscita di ogni iniziativa. Teggiano ha dimostrato ancora una volta di essere una comunita viva, accogliente e capace di fare rete.»
Il calendario degli eventi tra storia, musica e tradizione
Il cartellone estivo ha proposto un’offerta plurale ed eterogenea, capace di intercettare fasce di pubblico differenti attraverso appuntamenti di rilievo:
- Tradizioni popolari e rievocazioni: Dal 11 al 13 agosto si e tenuta la celebre manifestazione “Alla Tavola della Principessa Costanza”, organizzata dalla Pro Loco Teggiano, che ha richiamato presenze da tutta la regione. A questa si sono affiancati gli appuntamenti religiosi e comunitari come “Ritorniamo a Cadossa” (8-9 agosto), i festeggiamenti per San Rocco (19-20 agosto) e le feste rionali a Piedimonte, San Marco e Pantano.
- Proposte musicali e culturali: Il Chiostro di San Francesco ha fatto da cornice a concerti di musica classica ed esibizioni colte, tra cui il duo “Risonanze” (7 agosto), il progetto “Cantu di Terra, Vuci e Donna” con Simona Sciacca (21 agosto), le sonorita del “Four Season Quintet” (23 agosto) e il trio lirico del 27 agosto. Lo stesso spazio ha ospitato la performance di mentalismo “Connessioni Ancestrali” con Fabrizio Industria.
- Iniziative sociali e per le famiglie: Ampio spazio e stato dedicato ai piu giovani con il “Sentiero Summer Camp” (3 agosto) e il “Festival Famiglie in Festa” (25 agosto), oltre alla moda con “Teggiano Profilo Moda” (4 agosto) e allo sport con il torneo “San Marco in Volley”.