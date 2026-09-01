Teggiano, un estate da record. Di Candia: grande successo per gli Incontri d’Estate

La rassegna Incontri d’Estate promossa dall’Amministrazione comunale di Teggiano ha archiviato la stagione con un bilancio eccezionale in termini di affluenza e gradimento. Il folto programma di appuntamenti culturali, musicali e ricreativi ha animato l’intero territorio per tutto il mese di agosto, coinvolgendo attivamente sia il borgo del Centro Storico sia le diverse frazioni cittadine. L’iniziativa ha confermato la capacita del comune valdianese di richiamare migliaia di turisti e di consolidare il legame con la propria comunita residenti.

Il bilancio del primo cittadino Michele Di Candia

Il successo del programma estivo e stato accolto con grande entusiasmo dai vertici dell’Amministrazione locale, che hanno evidenziato la fondamentale sinergia tra le realta associative del territorio.

«Siamo profondamente soddisfatti per la straordinaria partecipazione agli eventi di agosto – ha dichiarato il Sindaco Michele Di Candia -. È stato un mese ricco di cultura, musica, tradizione e momenti di comunita che hanno valorizzato il nostro territorio e rafforzato il senso di appartenenza. Desidero ringraziare tutte le associazioni, i volontari, gli organizzatori e i cittadini che, con il loro impegno e la loro presenza, hanno reso possibile la piena riuscita di ogni iniziativa. Teggiano ha dimostrato ancora una volta di essere una comunita viva, accogliente e capace di fare rete.»

Il calendario degli eventi tra storia, musica e tradizione

Il cartellone estivo ha proposto un’offerta plurale ed eterogenea, capace di intercettare fasce di pubblico differenti attraverso appuntamenti di rilievo: