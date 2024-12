Teggiano: un ciclo di letture contro gli stereotipi di genere presenti nel linguaggio

Il Centro Antiviolenza Aretusa del Consorzio Sociale di Zona S10, gestito dall’Associazione Differenza Donna Ong, in collaborazione con il Forum dei Giovani di Teggiano, e il supporto della consigliera comunale con delega alle Pari Opportunità Luciana d’Elia propongono un ciclo di letture contro gli stereotipi di genere presenti nel linguaggio, base della violenza su donne, bambine.

Il programma

Dopo un primo appuntamento lunedì 15 novembre 2024, con il primo incontro sul libro “Stai zitta” di Michela Murgia, in cui si è vista una partecipazione attenta ed interessata di un nutrito gruppo di persone di ambo i sessi, le operatrici del Centro Antiviolenza Aretusa saranno presenti per confrontarsi sul secondo libro proposto “MANUALE PER RAGAZZE RIVOLUZIONARIE” di Giulia Blasi.

Attraverso la proposizione di testi semplici, contemporanei, dal taglio ironico e graffiante, l’obiettivo del ciclo di incontri è quello di sensibilizzare sull’importanza dell’utilizzo del linguaggio nella diffusione della violenza di genere.

I volumi scelti sono adatti a tutte e tutti e consentono di approcciarsi alla realtà femminista sotto una prospettiva completamente diversa da quella che ci viene propinata dal sessismo culturale che sta alla base della comunicazione.

Queste le date dei prossimi incontri:

– 18 dicembre 2024, si discuterà di “Manuale per ragazze rivoluzionarie. Perché il femminismo ci rende felici” di Giulia Blasi

– 18 gennaio 2025, si discuterà di “Si è sempre fatto così!” di Alessia Dulbecco

L’appuntamento è alle ore 18:00, presso il Complesso Monumentale della SS. Pietà di Teggiano.