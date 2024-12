Teggiano, lutto nel mondo del giornalismo: addio ad Angelo Maria Amelio

Lutto nel mondo del giornalismo. E’ deceduto a 64 anni, Angelo Maria Amelio, giornalista Rai, originario di Teggiano.

La carriera

Amelio ha lavorato per Rainews, autore di programmi televisivi come “La Vita in Diretta” e “Unomattina”. Purtroppo una malattia l’ha portato via all’affetto dei familiari, amici e colleghi.

Cordoglio da Teggiano

Angelo Maria Amelio era originario di Teggiano, dove abitano alcuni suoi familiari e dove tornava con piacere accolto dalla stima e dall’affetto dei suoi compaesani.