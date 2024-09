Teggiano: insediato il Forum dei Giovani. Ugo Schettini è il presidente

Si è insediato sabato scorso a Teggiano il Forum Comunale dei Giovani. L’incontro si è tenuto nella Sala del Sindaco presso la sede municipale. Eletto presidente Ugo Schettini, mentre la Coordinatrice è Mariagrazia Manzione. Fanno parte della Giunta: Antonetta Petti, Vanessa De Paola, Fabrizio Cimino e Paolopio Mele. Il direttivo è invece composto da Antonio Manzione, Sara Manzolillo, Rocco D’Elia, Cristiano Ruotolo, Samuele Indiano, Gianrico Setaro e Carmine Innamorato.

Le parole dei protagonisti

Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco di Teggiano, Michele Di Candia, che a nome dell’intera Amministrazione ha affermato: “Sono contento che si sia portato a compimento l’iter per la formazione del nuovo Forum comunale dei Giovani. Auguriamo buon lavoro a tutti i ragazzi del Forum che hanno capito l’importanza di questo organismo e della partecipazione attiva sul territorio. Porteranno a termine progetti costruttivi per i giovani di Teggiano. Un ringraziamento va alla delegata alle Politiche Giovanili Luciana D’Elia, che negli ultimi mesi ha lavorato in sinergia con i nostri giovani per la costituzione del nuovo organismo associativo”.

Dal canto suo, la delegata alle Politiche Giovanili del comune, Luciana D’Elia ha affermato: “Sono orgogliosa di annunciare l’insediamento del nuovo Forum dei Giovani di Teggiano: un risultato che abbiamo raggiunto insieme con impegno e collaborazione. Questo Forum rappresenta il primo passo verso una partecipazione attiva dei giovani del nostro territorio, un luogo dove le nostre idee e aspirazioni potranno prendere forma. Il Forum non è solo un luogo di discussione, ma un laboratorio di idee concrete, dove ognuno potrà contribuire al futuro della nostra comunità. Ogni decisione, ogni progetto sarà guidato dall’ascolto e dalla partecipazione. Temi come l’occupazione giovanile, la formazione, la cultura, l’innovazione, l’agricoltura e la sostenibilità saranno al centro del nostro impegno, perché crediamo fermamente che siamo una generazione ricca di talento, di entusiasmo e di idee. È nostro compito valorizzare tutto questo, e far sì che Teggiano diventi un esempio di una comunità che crede e investe nei suoi giovani. Sono certa – ha concluso la consigliera D’Elia – che insieme possiamo costruire qualcosa di importante per Teggiano e per il nostro futuro”.

Ringraziamenti sono stati espressi dal presidente Ugo Schettini:“Sono grato per la fiducia che mi avete dato eleggendomi presidente del Forum Comunale dei Giovani di Teggiano. Con il vostro supporto, lavoreremo insieme per creare nuove opportunità e fare la differenza”.

Anche la Coordinatrice, Mariagrazia Manzione, ha espresso parole di ringraziamento ai membri del direttivo e a tutti i giovani teggianesi: “Fino ad oggi hanno dimostrato il loro interesse nei confronti del Forum dei Giovani, partecipando agli incontri in maniera attiva ed esprimendo la propria preferenza alle elezioni nonostante gli impegni quotidiani. Personalmente, non vedo l’ora di iniziare e dare vita a nuovi progetti. Il futuro del nostro territorio dipende da noi: unendo le forze e condividendo idee – ha concluso Manzione -, i giovani possono creare una comunità di cooperazione capace di trasformare le opportunità in realtà”.