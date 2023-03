Teggiano incontra il Prefetto Francesco Messina: un convegno sulla Legalità, Giustizia e Sicurezza

Il prossimo 25 marzo 2023 alle ore 11, presso il Complesso Monumentale della Santissima Pietà, si terrà il Convegno dal titolo: “Legalità, Giustizia e Sicurezza. Teggiano incontra il Prefetto Francesco Messina”. Questo importante evento rappresenta un’opportunità per affrontare le tematiche territoriali e comprensoriali relative alle insorgenze criminali.

Chi è Francesco Messina

Francesco Messina, attuale Direttore Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, è noto per il suo impegno nel contrasto alla criminalità e alla violenza di genere, e per la sicurezza dei cittadini. Sostenitore dei sistemi della prevenzione anticrimine, il Prefetto ha condotto numerose e brillanti operazioni sia in ambito nazionale che internazionale.

L’arrivo del Prefetto Messina è previsto per le ore 11.00, e sarà accolto dal Sindaco della Città, Michele Di Candia, presso la sede del Consiglio Comunale presente nel Complesso Monumentale. Il Convegno si svolgerà nell’apposita Sala del Complesso Monumentale, e sarà preceduto dall’introduzione della dott.ssa Cinzia Innelli, Segretario generale.

Il programma

La conduzione e moderazione dell’incontro sarà affidata ad Angelo Raffaele Amelio, giornalista Rai. Saranno presenti le Autorità civili, militari e religiose del territorio, per favorire il dialogo con l’uditorio sulle sensibili tematiche territoriali e comprensoriali relative alle insorgenze criminali. Durante l’incontro, verranno affrontate le valutazioni e le analisi delle azioni di contrasto alle varie forme di criminalità, dall’emergenza sicurezza alla lotta alla violenza di genere.

In conclusione, il Convegno rappresenta un’occasione importante per approfondire il tema della Legalità, Giustizia e Sicurezza, e per rinsaldare la prossimità della Legalità e delle Istituzioni ai cittadini ed ai territori.