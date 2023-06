Teggiano: il cantaturore Roberto Rocco presenta il suo nuovo singolo

Roberto Rocco, il cantautore originario di Teggiano, ha presentato il suo nuovo singolo dal titolo “Ricominciare”. L’artista, che ha sempre dimostrato una grande passione per la musica, ha deciso di dedicarsi a tempo pieno alla sua arte negli ultimi anni. Con questo nuovo singolo, Rocco vuole trasmettere un messaggio di speranza e di resilienza alle persone che si trovano in momenti difficili e che hanno bisogno di una spinta per ripartire.

Il brano

Nel presentare il singolo, Roberto Rocco ha dichiarato di essere stato ispirato dalla sua vita personale e dalle sfide che ha dovuto affrontare per raggiungere i suoi obiettivi nella musica.

Il tono di voce dell’evento è stato pieno di entusiasmo e di energia, con l’intervento di amici e fan che hanno sottolineato il talento e la creatività di Roberto Rocco come cantautore.

Il nuovo singolo è già disponibile negli store digitali e promette di diventare un successo per l’artista valdianese. La voce di Roberto Rocco è ben conosciuta nella sua zona natia, dove ha partecipato a numerosi eventi e collaborato con altri artisti. Ora, con questa nuova pubblicazione, Rocco spera di raggiungere un pubblico ancora più vasto e portare il suo messaggio di speranza e di positività in tutto il Paese.

In sintesi, Roberto Rocco ha presentato il suo nuovo singolo con entusiasmo e passione, dimostrandosi un artista di grande talento e dedicazione alla sua arte. Il nuovo singolo “Ricominciare” rappresenta un nuovo passo avanti nella carriera dell’artista e promette di conquistare il cuore dei suoi fan.