Teggiano, festeggiamenti in onore del Sacro Cuore di Gesù: inaugurata la nuova Croce a Prato Perillo

Durante i festeggiamenti in onore del Sacro Cuore di Gesù, è stata inaugurata la nuova Croce a Prato Perillo di Teggiano, frutto di un intervento di recupero dell’Amministrazione comunale e collocata al centro della piazza. Nel 1950, in seguito alle prediche dei padri passionisti di San Paolo della Croce, su invito del parroco Mons. Quagliariello, la Croce fu posizionata in Piazza, a testimonianza di quegli insegnamenti. Successivamente, l’opera fu rimossa a causa dei lavori di ripavimentazione della piazzetta.

La Croce ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità locale e i cittadini ne hanno chiesto il ripristino, richiesta accolta dall’Amministrazione comunale. Ieri si è tenuta la cerimonia di inaugurazione alla presenza del sindaco Michele di Candia, del consigliere regionale Corrado Matera. A benedire la Croce è stato il parroco della chiesa del Sacro Cuore, don Michele Totaro.

“Abbiamo accolto la richiesta dei cittadini- ha spiegato il sindaco Michele di Candia -, abbiamo realizzato l’opera e provveduto a installarla. Questa sera abbiamo ripercorso la storia, nel segno della fede. Ringraziamo Mons. Quagliariello per l’opera realizzata all’epoca e tutti coloro che hanno reso possibile il riposizionamento di questa Croce qui a Prato Perillo”.