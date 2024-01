Dramma a Teggiano: parroco muore dopo aver celebrato la messa

Tragedia questa sera a Teggiano. Don Donato Romano, dopo aver accusa un malore e ha perso la vita nella sacrestia della Cattedrale di Teggiano. Il scardote, di 49 anni, 49enne originario di Sassano aveva da poco officiata la Santa messa nella chiesa di San Francesco e poi si era recato in Cattedrale dove purtroppo si è sentito male.

I soccorsi

Sul posto, in pochi minuti, la Croce Rossa di Teggiano insieme all’ambulanza di rianimazione GOPI di Sant’Arsenio. Dopo circa un’ora e mezzo di massaggio cardiaco purtroppo i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Il lutto

Una notizia che ha sconvolto la comunità religiosa della Diocesi di Teggiano-Policastro.

Don Donato era molto amato dai suoi fedeli. Nonostante la giovane età aveva guidato già diverse parrocchie del Diocesi tra cui Ottati e Aquara.