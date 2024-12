Teggiano: Comune punta alla realizzazione di un parco ambientale

Un progetto per la realizzazione di un Parco Ambientale – riqualificazione di un tronco del Canale Vellico. Sentieristica di accesso al Centro Storico di Teggiano. L’amministrazione comunale retta dal sindaco Michele Di Candia ha approvato il relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica, che prevede una spesa complessiva pari a € 4.000.000,00.

Il progetto

L’opportunità è stata offerta dal «Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale» costituito presso l’Agenzia per la coesione territoriale e finalizzato al rilancio e all’accelerazione del processo di progettazione nei comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria nonché in quelli ricompresi nella mappatura aree interne.

Con il DPCM del 17.12.2021 è stata infatti assegnata al Comune di Teggiano la complessiva somma di € 47.652,78; il progetto che riguarda la realizzazione di un parco ambientale – riqualificazione di un tronco del canale vellico e sentieristica del centro storico, verrà candidato ora a finanziamenti pubblici necessari alla realizzazione dell’opera.

L’obiettivo del Comune era quello di ottenere fondi per uno studio di fattibilità tecnica ed economica per i seguenti interventi: realizzazione di un Mercato Ortofrutticolo ed altri prodotti agricoli/Centro Commerciale in loc. Codaglioni; realizzazione di un Parco Ambientale – riqualificazione di un tronco del Canale Vellico; sentieristica di accesso al Centro Storico di Teggiano; realizzazione Percorso Panoramico Castello – Porta SS. Pietà. Parcheggi – Camper Service in loc. San Vito; riuso e rifunzionalizzazione del Parco della Rimembranza, Piazza Monsignor Valentino Vignone, Largo Sant’Agostino nel centro storico di Teggiano.