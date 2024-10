Teggiano: Cattedrale gremita per accogliere il nuovo parroco Don Angelo Fiasco

Cattedrale gremita e momenti di commozione Teggiano ha un nuovo parroco. Sabato pomeriggio, si è tenuta la cerimonia di insediamento di Don Angelo Fiasco, che guiderà la Parrocchia di Santa Maria Maggiore e San Michele Arcangelo, oltre alla Parrocchia di Sant’Agostino.

La cerimonia

La cerimonia si è svolta nella cattedrale di Teggiano, che per l’occasione era gremita di persone, comprese quelle provenienti da Serre e Sant’Arsenio, località in cui don Angelo ha svolto il suo ministero negli anni passati. Erano presenti le amministrazioni comunali di Teggiano e Sant’Arsenio, rappresentate dai sindaci Michele Di Candia e Donato Pica, insieme alla polizia municipale e ad altri rappresentanti istituzioni e politici i del territorio, tra cui il consigliere regionale Corrado Matera e il presidente della Pro Loco Teggiano, Biagio Matera.

La celebrazione eucaristica è stata celebrata dal vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, Padre Antonio De Luca, che ha espresso un sincero ringraziamento a don Angelo per aver accettato un compito così significativo. I ringraziamenti sono stati estesi anche a don Angelo Pellegrino, che ha guidato le parrocchie del centro storico per nove mesi, subentrando in un momento difficile dopo la prematura scomparsa di don Donato Romano, continuando a prendersi cura della chiesa di San Marco. Numerosi interventi hanno dato il benvenuto al nuovo parroco. Tra questi, il sindaco Michele Di Candia ha sottolineato come don Angelo abbia avviato il suo percorso sacerdotale proprio a Teggiano.

Le parole del sindaco

“La tua vocazione -ha affermato il primo cittadino- affonda le radici qui, nel Vallo di Diano, rendendo questo momento speciale per tutti noi. Oggi -ha continuato Di Candia- assumi la guida di una comunità fortemente legata alla fede e alle tradizioni. La tua Cattedrale è un simbolo di unione e speranza. Sono certo che con il tuo carisma, la tua formazione e la tua umanità, sarai il pastore di cui abbiamo tanto bisogno”. Alla fine del discorso, il sindaco ha consegnato a don Angelo Fiasco lo stemma di Teggiano e alcune pubblicazioni riguardanti il paese.

La cerimonia ha incluso momenti toccanti, come l’abbraccio tra Don Angelo Fiasco e Don Angelo Pellegrino, insieme ai ricordi affettuosi su don Donato, che ha lasciato un segno profondo nel cuore dei teggianesi nonostante il breve periodo trascorso alla guida della comunità parrocchiale. I festeggiamenti si sono conclusi in serata con un piccolo rinfresco presso il chiostro di San Francesco, durante il quale i fedeli hanno potuto incontrare e salutare il nuovo parroco.