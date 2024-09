Nuove incarichi ai sacerdoti nella Diocesi di Teggiano Policastro: l’annuncio del Vescovo De Luca

Il Vescovo della Diocesi di Teggiano Policastro, Padre Antonio De Luca, ha reso pubbliche i nuovi incarichi sacerdotali, che entreranno in vigore a partire dal 1° ottobre 2024. Queste decisioni arrivano in un momento di rinnovamento e di crescita per la comunità ecclesiastica della diocesi, che si prepara ad accogliere i nuovi incarichi conferiti ai parroci.

Nuovi sacerdoti: ecco le nomine

Don Martino Romano è stato nominato Parroco della Parrocchia Santa Maria Maggiore in Sant’Arsenio.

Don Angelo Fiasco avrà il compito di guidare la Parrocchia Cattedrale Santa Maria Maggiore e San Michele Arcangelo in Teggiano, oltre alla Parrocchia Sant’Agostino sempre in Teggiano. Succede a Don Donato Romano, scomparso prematuramente.

Don Vincenzo Contaldi assumerà il ruolo di Parroco della Parrocchia Sant’Antonio Abate in Vibonati e della Parrocchia Maria SS. di Portosalvo in Villammare.

Don Antonio Palma sarà il nuovo Parroco della Parrocchia San Pietro Apostolo in San Pietro al Tanagro. Per quanto riguarda gli amministratori parrocchiali, Don Pasquale Lisa verrà incaricato della Parrocchia San Nicola di Bari in Petina, mentre Don Pasquale Gaito assumerà la guida della Parrocchia Santi Pietro Apostolo e Benedetto in Polla.