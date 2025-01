Teggiano: auto finisce fuori strada e si ribalta. Un ferito

Paura, questa mattina, a Teggiano. Un uomo di San Rufo alla guida della sua Lancia Ypsilon, è uscito fuori strada per poi ribaltarsi. Il sinistro è avvenuto in via Buco Vecchio.

Soccorsi e indagini sulla dinamica

Sulle cause del sinistro sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine. Sul luogo del sinistro i Vigili de Fuoco che hanno estratto l’uomo dall’abitacolo dell’auto.

Le due condizioni di salute sembra non siano particolarmente gravi, ma è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.