Tavolo tecnico MIT: avanti con il piano di rigenerazione urbana per la linea AV Salerno-Reggio Calabria

Le parole del sottosegretario Tullio Ferrante.

“Si è tenuta nel pomeriggio al MIT la seconda riunione del Tavolo Tecnico – da me presieduto – per la predisposizione di un Piano di Rigenerazione e Riqualificazione Urbana nei comuni interferiti dall’attraversamento del “Lotto 1a Battipaglia-Romagnano” della linea AV Salerno-Reggio Calabria. Oggetto dell’incontro odierno la condivisione degli esiti delle riunioni che, su mia richiesta, RFI ha condotto presso ciascun Comune, con Sindaci e cittadini per dibattere sulle opere compensative prioritarie e condividere iter e tempistiche delle procedure espropriative, nel più ampio clima di partecipazione, trasparenza e consapevolezza. Con spirito costruttivo, tutti gli attori coinvolti al tavolo si sono confrontati sui criteri proposti per l’analisi delle schede progettuali presentate dai Comuni, per iniziare a definire un elenco di opere prioritarie. Un quadro, questo, che verrà affinato anche a valle di ulteriori interlocuzioni a livello locale tra RFI e tecnici, così da portare ai prossimi incontri del tavolo ministeriale, proposte pertinenti che tengano conto delle somme a disposizione per la compensazione e mitigazione dell’impatto del tracciato sui Comuni interferiti. Continuiamo ininterrottamente a lavorare, dialogando con i territori e raccogliendo necessità ed istanze, alla costante ricerca di soluzioni che possano, in un’ottica di sistema, creare le migliori condizioni di mobilità per i cittadini.“