Tar Salerno boccia il ricorso del Comune di Polla contro il progetto dell’Ente d’Ambito su riconversione dell’ex Ergon

Il Tar di Salerno ha respinto il ricorso del Comune di Polla per chiedere l’annullamento della delibera del Consiglio dell’Ente d’Ambito per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani che approvava il progetto di trasformazione dell’impianto ex Ergon in un impianto combinato di digestione anaerobica e compostaggio della FORSU.

L’impianto, di proprietà del Consorzio Centro Sportivo Meridionale di Bacino SA3, è al centro di un contenzioso con Eda, che aveva già previsto la riconversione dell’impianto per il trattamento dei rifiuti. Nonostante il Comune di Polla abbia presentato ricorso, il Tar di Salerno ha respinto la richiesta.

Il Tar ha sottolineato che sia il Comune che il Consorzio erano a conoscenza del progetto e che la zona industriale di Polla già ospita aziende che si occupano del trattamento dei rifiuti.

Il Comune di Polla seguirà due linee d’azione: continuerà con il ricorso al Consiglio di Stato e procederà con l’acquisto del sito dal Consorzio, una transazione già approvata.