Tar Campania sospende installazione antenna a Palinuro: “Impatto paesaggistico ed economico elevato”

L’autorizzazione all’installazione di un’antenna sul litorale delle Saline a Palinuro è formalmente sospesa in seguito alla decisione del TAR Campania. Secondo i giudici amministrativi, l’impatto dell’impianto sul paesaggio e sull’economia turistica dell’area sarebbe eccessivo, specialmente in prossimità dell’inizio della stagione estiva. L’udienza di merito per discutere la questione nel dettaglio è stata fissata per il 3 dicembre 2025.

Sequestro preventivo dell’area nelle scorse settimane

La controversia relativa all’installazione di un’antenna 5G nella zona delle Saline di Palinuro, frazione del Comune di Centola, aveva già portato al sequestro preventivo dell’area nelle scorse settimane. Tale provvedimento era stato emesso in seguito a un sopralluogo che avrebbe evidenziato presunte irregolarità nelle autorizzazioni rilasciate per la costruzione dell’impianto.

Violazioni ambientali in area protetta

Il provvedimento cautelare era arrivato per le possibili violazioni in materia di impatto ambientale in un’area ritenuta di elevato pregio naturalistico e paesaggistico.

La vicenda ha visto l’intervento del comitato cittadino Difesa Salute e Paesaggio, che aveva chiesto anche l’intervento del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, ora pronunciatosi sul caso. L’accoglimento della richiesta di sospensione da parte del TAR rappresenta una prima vittoria per il comitato.