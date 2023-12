“Syphonia 2024”: a Caselle in Pittari l’incontro internazionale di Speleologia

Il prossimo 30 dicembre 2023, alle ore 11 presso la Sala Consiliare Comunale di Caselle in Pittari in Loc. Pozzo, l’Associazione Tetide APS insieme all’Amministrazione Comunale presenteranno il programma del prossimo Incontro Internazionale di Speleologia “Syphonia 2024”, il tradizionale evento speleologico che si tiene ogni anno dal 1990 in varie città d’Italia e che per la seconda volta sarà ospitato in Campania, proprio a Caselle in Pittari, dal 31 ottobre al 3 novembre 2024, in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la Cooperativa Sociale “Labor Limae”.

Il programma

Incontri divulgativi, workshop, conferenze di esperti internazionali, esplorazioni guidate delle grotte locali, attività di bonifica e conservazione ambientale, educazione per le scuole locali, contest Video-Fotografici e serate culturali e conviviali, animeranno per 4 giorni questa terra per mostrare ancora una volta al pubblico speleologico e non solo, la bellezza e la peculiarità del territorio carsico del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni, promuovendo l’interazione tra il mondo ipogeo e i frequentatori del mondo esterno, con particolare attenzione verso un unicum quale è il fiume Bussento.

L’organizzazione dell’incontro consentirà di ampliare l’azione di divulgazione e conoscenza dell’Inghiottitoio del fiume Bussento, che rappresenta a pieno titolo uno dei fenomeni carsici più affascinanti e imponenti della Campania. Le acque di questo fiume hanno scavato nei millenni il maestoso ingresso della grotta, che raggiunge un’altezza di circa 25 metri e una larghezza di 12, lasciandolo incassato tra alte pareti calcaree della gola.

L’incontro

L’incontro “Syphonia2024”, che sarà organizzato con il sostegno del Comune di Caselle in Pittari, ha già ottenuto il patrocinio ed il supporto della Società Speleologica Italiana e della Federazione Speleologica Campana e gode già della collaborazione del Gruppo Speleo Alpinistico Vallo di Diano, del Gruppo Speleologico C.A.I. Napoli, del Gruppo Speleologico Natura Esplora, dell’Association of Cave Enhusiasts (Cipro), di Wikicave (Francia), della Commissione Scientifica Federazione Speleologica Francesce (Francia), del Mediteranean Cave (Spagna), dell’Associazione Moroccan Explorers (Marocco) e dell’Israeli Cave Research Center (Israele).