Svolta per Rutino: fondi per abbattere del 99% i costi dell’energia

Era uno dei punti principali del programma elettorale dell’Amministrazione comunale e finalmente, a distanza di un anno, sta per diventare realtà. Grazie alla decisione della Giunta regionale di finanziare progetti tesi al risparmio energetico, il Comune di Rutino ha ottenuto un contributo di 900.000,00€. Si tratta di un ambizioso e innovativo progetto che interverrà su tutta la filiera del consumo energetico, mirando a raggiungere risultati notevoli.

Il progetto per il comune di Rutino

Saranno installati impianti fotovoltaici per la produzione di energia, adeguati impianti di stoccaggio per accumulare l’energia prodotta, e si procederà alla sostituzione delle lampade tradizionali con soluzioni di ultima generazione.

L’obiettivo è chiaro: abbattere del 99% i costi dell’energia elettrica necessaria per la pubblica illuminazione del Comune. Per raggiungere questo traguardo, si adotteranno anche sistemi di telecontrollo per governare in modo preciso e puntuale ogni segmento dell’impianto, ottimizzando così l’efficienza complessiva.

I vantaggi

Un progetto così ambizioso promette di generare risparmi strutturali significativi sul bilancio comunale, liberando risorse che potranno essere impiegate per altri importanti investimenti nel territorio. Il comune di Rutino sarà protagonista di una trasformazione energetica di ampia portata, diventando un esempio virtuoso per altri Comuni.

«Un grande progetto per un grande risultato che andrà a generare risparmi strutturali sul bilancio comunale liberando risorse utili», ha detto il sindaco Giuseppe Rotolo.