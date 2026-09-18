Svolta per i rifiuti a Torraca: arretrati in arrivo per i lavoratori General Enterprise

Arrivano notizie positive per i dipendenti della General Enterprise impegnati nel servizio di raccolta rifiuti nel comune di Torraca. Gli operai potranno finalmente ricevere le spettanze arretrate grazie a una svolta nei rapporti finanziari tra l’azienda e l’amministrazione comunale del Golfo di Policastro, che ha sbloccato una situazione di stallo molto attesa dalle famiglie coinvolte.

Il riallineamento dei pagamenti comunali

La svolta è stata confermata direttamente dalla società, che ha reso noto come il comune cilentano abbia provveduto ad allineare il pagamento del canone mensile. Questo intervento amministrativo consente ora la regolare corresponsione delle retribuzioni nei termini previsti dalla legge, ponendo fine ai ritardi accumulati nei mesi scorsi e garantendo maggiore serenità al personale operativo sul territorio.

Adeguamento delle tariffe e piano rateale

Oltre al saldo delle competenze correnti e passate, l’accordo prevede importanti novità strutturali. L’amministrazione di Torraca ha aggiornato il canone integrandolo con la rivalutazione prevista, un passaggio che permette di ricalcolare il parametro della paga oraria a partire dal pagamento della mensilità di settembre.

Inoltre, per quanto riguarda l’esposizione debitoria pregressa, l’ente locale ha concordato un piano mensile di rientro. La società ha confermato che sono già state corrisposte le prime due rate, risorse che permettono di coprire in modo proporzionale anche gli eventuali accessori spettanti e non ancora versati ai dipendenti.